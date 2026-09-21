Ирландский регулятор оштрафовал Google на 403 млн евро за нарушения правил геолокации

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ирландская комиссия по защите данных оштрафовала американскую корпорацию Google на 403 млн евро за обработку данных о местонахождении пользователей. Об этом говорится в заявлении регулятора, сообщает ТАСС.



Комиссия указывает на нарушение сервисом регламента ЕС по защите персональных данных. В результате действий Google люди могли не знать о том, что данные об их местоположении используются, например, для воздействия на них посредством рекламы или для определения их интересов.



Выяснилось также, что Google хранила данные о местоположении пользователей дольше, чем это необходимо. Помимо штрафа, регулятор обязал компанию в течение шести месяцев привести практику обработки данных в соответствие требованиям законодательства.



Ирландская комиссия по защите данных регулярно штрафует крупные цифровые сервисы за нарушение правил конфиденциальности Евросоюза. В настоящий момент регулятор ведет несколько десятков расследований в отношении известных цифровых компаний.-0-