22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом озвучил условия Тегерана для открытия Ормузского пролива, среди них - снятие морской блокады, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранскую гостелерадиокомпанию IRIB.
"В ходе встречи представителю США была передана решительная позиция Ирана. Незамедлительное снятие морской блокады, незамедлительная выплата всех заблокированных активов, а также прекращение войны на всех фронтах сопротивления были в числе условий Ирана для открытия Ормузского пролива", - передает IRIB.
Американский лидер Дональд Трамп после контактов США и Ирана на полях Генассамблеи Организации Объединенных Наций заявил о наличии большого импульса для урегулирования конфликта.
"Сейчас есть большой импульс к тому, чтобы они заключили сделку", - сказал Трамп.
Американский лидер выразил надежду на то, что власти исламской республики примут условия США. "Другой вариант не является приемлемым ни для кого", - добавил он. -0-
В мире
22 сентября 2026, 23:59
IRIB: глава МИД Ирана на встрече со спецпосланником США озвучил условия для открытия Ормузского пролива
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