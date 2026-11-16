Иран заявил о подрыве танкера на мине в Ормузском проливе

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танкер загорелся в воскресенье в восточной части Ормузского пролива после подрыва на морской мине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отдел по связям с общественностью военно-морских сил иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС).



"Танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива и загорелся", - говорится в заявлении, которое приводит агентство Nour News.



По данным ВМС КСИР, танкер отключил навигационные системы и находился в запрещенной для прохождения зоне Ормузского пролива. О состоянии экипажа и возможном экологическом ущербе информации пока нет.-0-