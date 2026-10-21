Иран заявил о готовности к дипломатическому разрешению конфликта с США

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран готов к переговорам с США для справедливого завершения конфликта, но также решительно настроен защищать себя. Об этом написал в колонке для газеты Financial Times глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, сообщает ТАСС.



"Иран готов дать дипломатии еще один шанс, если увидит стремление США найти справедливое и достойное решение, которое позволит окончательно завершить этот конфликт. Иран твердо намерен добиваться достойного и мирного урегулирования конфликта, но мы также полностью готовы защищать себя", - отметил Аракчи.



Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что конфликт между Соединенными Штатами и Ираном может завершиться до промежуточных выборов в Конгресс, запланированных на начало ноября.-0-