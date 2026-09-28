28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран согласился приостановить обогащение урана в обмен на смягчение санкций со стороны США. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в Пакистане.
По версии источников, этому содействовали усилия посредников в ирано-американских переговорах.
Ранее портал Axios со ссылкой на должностное лицо США сообщал, что американский президент Дональд Трамп якобы готов ослабить санкции против Ирана и разморозить его активы в обмен на выполнение Тегераном требований, касающихся ядерной программы исламской республики.-0-
В мире
28 сентября 2026, 21:37
Иран согласился приостановить обогащение урана - СМИ
Фото IIPA
Новости рубрики В мире
Главное
Топ-новости
"Двигаться вперед, не стоять на месте". Лукашенко обозначил главное требование для назначенных управленцев
Лукашенко объяснил назначение силовика замглавы Администрации Президента и предупредил возможные спекуляции
Какие регионы в Беларуси в лидерах по строительству арендного жилья, рассказали в Минстройархитектуры
С нами интереснее