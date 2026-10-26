26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тегеран отслеживает ситуацию на границах страны после сообщений о размещении украинских беспилотников в соседних государствах. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи, сообщает ТАСС.
"Те, кто отвечает за готовность в любое необходимое время действовать в защиту страны, отражать зло и устранять угрозы, - они это делают. Везде, где мы чувствовали угрозу для страны, наши вооруженные силы решительно защищали ее, и в дальнейшем будут действовать аналогичным образом", - сказал Багаи на брифинге, комментируя сообщения о размещении украинских беспилотников в соседних странах.
Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что Украина размещает тысячи беспилотников в странах, граничащих с Ираном, в том числе в Иракском Курдистане.-0-
В мире
26 октября 2026, 20:37
Иран следит за сообщениями о размещении украинских беспилотников в соседних странах - МИД
Фото из архива АР
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