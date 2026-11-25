25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация, при которой Ормузский пролив доступен для международного судоходства, но заблокирован для Ирана, противоречит нормам закона и справедливости. Такую позицию в интервью РИА Новости обозначил руководитель секции интересов Ирана в Каире Моджтаба Фердоусипур.
Дипломат отметил, что сохранение открытого прохода для всех государств при закрытии водной артерии лишь для одной стороны является несправедливым и незаконным.
По его словам, Иран на протяжении столетий гарантировал свободу судоходства в Ормузском проливе. Однако в ситуации, когда страна столкнулась с санкционным давлением и запретом на экспорт нефти, она, в соответствии с Уставом ООН, имеет право защищать себя всеми доступными способами, в том числе путем контроля над собственными водными путями.
Утверждения американской стороны о том, что судоходство остается открытым благодаря им, Моджтаба Фердоусипур охарактеризовал как "грубое искажение действительности". Он отметил, что реальной угрозой для судоходства в Ормузском проливе является незаконное иностранное военное присутствие в регионе.
Говоря о ситуации в Красном море, представитель Ирана отметил, что ответственность за безопасность там должна лежать на прибрежных государствах. "Нам не нужны американские или британские авианосцы для защиты судоходства", - резюмировал он.
Судоходство через Ормузский пролив, ключевой маршрут поставок для мировых поставок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа, практически прекратилось из-за конфликта Ирана и США. В результате перебоев цены на топливо выросли в большинстве стран мира.-0-
В мире
25 ноября 2026, 08:47
Иран против свободного прохода судов через Ормузский пролив в условиях блокады, заявил дипломат
Фото из архива АР
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