27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Иран проявляет интерес к участию в создаваем формате сотрудничества "СНГ плюс". Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам состоявшегося 27 ноября в Москве заседания Экономического совета СНГ."Мы в узком формате обменялись мнениями относительно того нарастающего интереса, который проявляют к работе Содружества Независимых Государств соседние страны. В частности, отметили интерес со стороны Исламской Республики Иран. Как вы знаете, сейчас ожидается появление нового формата "СНГ плюс". Мы обменялись мнениями о том, как наполнить этот формат содержанием, повышающим привлекательность для стран, которые являются нашими самыми ближайшими соседями", - сказал Алексей Оверчук.В связи с этим генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев напомнил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан в октябре принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. По его словам, решение о присоединении Ирана к формату "СНГ плюс" планируется принять в ближайшее время.-0-