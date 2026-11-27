27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Иран проявляет интерес к участию в создаваем формате сотрудничества "СНГ плюс". Об этом сообщил журналистам вице-премьер России Алексей Оверчук по итогам состоявшегося 27 ноября в Москве заседания Экономического совета СНГ.
В связи с этим генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев напомнил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан в октябре принял участие в заседании Совета глав государств СНГ. По его словам, решение о присоединении Ирана к формату "СНГ плюс" планируется принять в ближайшее время.-0-
В мире
Иран проявляет интерес к участию в формате "СНГ плюс" - вице-премьер РФ
27 ноября 2026, 14:03
Иран проявляет интерес к участию в формате "СНГ плюс" - вице-премьер РФ
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