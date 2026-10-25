Иран предложил США открыть Ормузский пролив в обмен на снятие блокады
Фото из архива NASA
25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран предложил США возобновить судоходство в Ормузском проливе в обмен на снятие американской блокады с портов исламской республики. Об это сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
По данным его источников, это предложение Тегеран уже передал Вашингтону через пакистанских посредников. Иран также уведомил Пакистан, что "готов к возобновлению переговоров с США".
Иранская сторона данную информацию пока не комментировала.-0-