Иран получил ответ США на свое последнее предложение о прекращении огня в Персидском заливе - СМИ

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран получил ответ США на свое последнее предложение о возобновлении сорвавшегося перемирия в Персидском заливе. Произошло это спустя несколько дней после того, как американский лидер Дональд Трамп заявил, что отклонил предложение. Об этом сообщает Reuters.



На прошлой неделе Иран выдвинул план, согласно которому Соединенные Штаты Америки снимут блокаду иранских портов, а Иран откроет заблокированный Ормузский пролив в течение семи дней. Трамп 27 сентября заявил, что отклонил это предложение. При этом министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи говорил, что Тегеран не получил официального отказа.



В сегодняшнем сообщении в соцсети X представитель иранского правительства заявил, что Аракчи передал иранскому правительству ответ США.



Иран заявляет, что его план направлен на восстановление временного соглашения, которое сорвалось через несколько недель после его подписания Дональдом Трампом и президентом Ирана Масудом Пезешкианом в июне нынешнего года.



На прошлой неделе катарские посредники курсировали между американскими и иранскими посланниками в Нью-Йорке в кулуарах заседания ООН для проведения переговоров. Это стало первыми переговорами между конфликтующими сторонами после срыва соглашения о прекращении огня, отмечает Reuters.



Источник, знакомый с ходом переговоров, сказал Reuters, что в настоящий момент стороны в целом согласны с необходимыми шагами, но по-прежнему расходятся во мнениях относительно порядка их выполнения.



В последние недели увеличилось судоходство через Ормузский пролив, при этом судовладельцы взимают высокие сборы, чтобы компенсировать риск нападений. Однако потоки сырой нефти, нефтепродуктов и природного газа по-прежнему существенно нарушены.



Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что США и Иран перешли к согласованию механизма реализации плана урегулирования конфликта.-0-