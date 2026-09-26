Иран передал США семидневный план восстановления навигации через Ормузский пролив

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тегеран передал США через Катар семидневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, сообщает ТАСС.





"Иран передал Соединенным Штатам через Катар четкий семидневный план. Если необходимые условия будут выполнены, пролив будет вновь открыт и нормальное судоходство возобновится за семь дней. Выбор за Соединенными Штатами", - сказал он журналистам.





"Семидневный период начнется с момента, как США этот план примут, - добавил Аракчи. - В нем есть определенные действия, которые должны быть предприняты Соединенными Штатами. Мы полагаем, что их можно осуществить за четыре-пять дней. На шестой день пролив будет открыт, а на седьмой день стартуют переговоры с США над финальной сделкой".





Аракчи отметил, что "действия, которые надо предпринять США, не новы, они уже зафиксированы в меморандуме о взаимопонимании".-0-