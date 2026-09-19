Иран передал США через посредников условия для прекращения военных действий

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран передал США через катарских посредников условия для прекращения войны и ожидает ответа американской стороны. Об этом заявил секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи в интервью Al Jazeera.



По словам Резаи, условия Ирана включают в себя прекращение военных действий на всех фронтах, разблокировку замороженных активов Ирана и снятие морской блокады.



Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на телеканал Salem News Channel, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Белый дом не рассматривает конфликт с Ираном как продолжающуюся войну. "Сейчас ведутся дипломатические переговоры для урегулирования оставшейся части конфликта, в частности сохранения Ормузского пролива открытым для судоходства".



В июне Вашингтон и Тегеран при посредничестве Исламабада подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.-0-