Иран не стремится обладать ядерным оружием, но имеет право на мирные ядерные технологии - Пезешкиан 

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран не стремится создать ядерное оружие, однако имеет "неотъемлемое" право на мирные ядерные технологии. Об заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с трибуны 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает Al Jazeera.



"Мы не откажемся от права, которое по своей сути принадлежит нам. Мы говорим это ясно: никакого ядерного оружия и никаких ограничений на мирные ядерные технологии", - сказал Пезешкиан.



"Для нашего народа ядерные технологии - это часть права на развитие. Ядерная энергия - это лечение для наших больных, продовольственная безопасность для сельского хозяйства, технологии для промышленности и устойчивое электроснабжение для будущего. Иран не смирится с тем, чтобы ядерные знания оставались монополией нескольких стран", - добавил он.



Президент Ирана также подчеркнул, что вопрос иранской ядерной программы должен быть решен не на поле боя, а посредством взаимного соглашения, которое будет гарантировать права народа и мирный характер этой программы.



Как сообщает агентство ИРНА, Пезешкиан отметил и приверженность Ирана к дипломатии и мирным переговорам. "Исламская Республика Иран не избегает диалога ради мира, но готова защищать суверенитет и целостность страны", - сказал иранский президент в ходе своего выступления.-0-