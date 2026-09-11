Иран и страны Персидского залива 14 сентября обсудят судоходство в Ормузском проливе

Встреча пройдет в Омане. Помимо разных региональных вопросов, на ней будут обсуждаться результаты ирано-оманских переговоров по определению безопасных маршрутов для коммерческого судоходства в Ормузском проливе.
Багаи назвал инициативу по проведению встречи министров иностранных дел важным событием и выразил надежду, что это мероприятие проложит путь к укреплению взаимопонимания между странами региона и поможет укрепить общую региональную безопасность.
США и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Ирана. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.-0-