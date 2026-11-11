Иран и Оман достигли взаимопонимания по маршрутам в Ормузском проливе

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тегеран и Маскат достигли взаимопонимания по вопросам судоходного коридора и системы разделения движения в Ормузском проливе. Об этом заявил председатель иранского Меджлиса (однопалатного парламента) Мохаммад Багер Галибаф, передает ТАСС.





Галибаф также отметил, что статус Ормузского пролива "не вернется к тому, каким он был до войны". Как он заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, это положение является частью достигнутого взаимопонимания и входит в число семи условий, выдвинутых Тегераном для урегулирования конфликта.





Председатель иранского Меджлиса также сообщил, что Соединенные Штаты Америки до сих пор не дали официального ответа на переданные им требования Ирана. Как подчеркнул Галибаф, Вашингтон должен выполнить семь условий "для открытия Ормузского пролива и возобновления переговоров". "Мяч сейчас на стороне американцев, они должны принять решение и объявить о нем", - добавил он.-0-