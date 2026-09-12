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Иран и Оман достигли соглашения по судоходству в Ормузе

Опубликовано:

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В мире
12 сентября 2026, 20:48

Иран и Оман достигли соглашения по судоходству в Ормузе

Фото из архива АР
Фото из архива АР
Фото из архива АР
12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран с Оманом достигли финального соглашения по судоходному маршруту в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран и Оман подпишут соглашение в понедельник, 14 сентября, в присутствии министров иностранных дел арабских стран Персидского залива. 

Согласно информации Financial Times, документ позволит судам заходить в иранские воды и выходить в основном через оманские воды. Дипломаты предупреждают, что для полного открытия этого стратегически важного водного пути все еще потребуется соглашение между Вашингтоном и Тегераном.-0-
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