12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Иран с Оманом достигли финального соглашения по судоходному маршруту в Ормузском проливе, передает агентство Tasnim со ссылкой на источник.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран и Оман подпишут соглашение в понедельник, 14 сентября, в присутствии министров иностранных дел арабских стран Персидского залива.
Согласно информации Financial Times, документ позволит судам заходить в иранские воды и выходить в основном через оманские воды. Дипломаты предупреждают, что для полного открытия этого стратегически важного водного пути все еще потребуется соглашение между Вашингтоном и Тегераном.-0-
В мире
12 сентября 2026, 20:48
Иран и Оман достигли соглашения по судоходству в Ормузе
Фото из архива АР
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