Иран и Оман договорились о плане открытия Ормузского пролива

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Ирана и Омана достигли договоренности о плане по открытию для судоходства Ормузского пролива. Об этом сообщил глава МИД Ирана Аббас Аракчи на встрече со своим китайским коллегой Ван И, информирует ТАСС.



"Иранская сторона считает, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном по-прежнему остается в силе, Иран уже согласовал с Оманом план по открытию Ормузского пролива и полагает, что американская сторона должна добросовестно выполнить все взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении главы МИД Ирана.



Аббас Аракчи обратил внимание, что Иран не заинтересован в продолжении конфликта и рассчитывает вернуться к дипломатическому пути урегулирования, при этом намерен твердо защищать свои права и интересы.



В июне Вашингтон и Тегеран при посредничестве Исламабада подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива.-0-