Ирак осудил нападение на Саудовскую Аравию

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Ирака осудило атаку на объект на территории Саудовской Аравии и распорядилось незамедлительно начать расследование обстоятельств нападения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специальное заявление кабинета министров арабской республики.



"Правительство Ирака осуждает нападение на Саудовскую Аравию и заявляет о неприятии любых актов агрессии, угрожающих безопасности и стабильности королевства или наносящих ущерб братским отношениям между двумя странами", - указывается в документе. Отмечается, что иракский премьер-министр Али аз-Зейди "распорядился провести срочное расследование обстоятельств нападения и выявить стоящие за ним стороны, а также принять правовые меры в отношении всех лиц, чья причастность будет доказана". "Государство не потерпит никакой деятельности, угрожающей Ираку или его отношениям с дружественными странами", - подчеркивается в заявлении.



Багдад "высоко ценит позицию Саудовской Аравии и ее конструктивную реакцию на усилия Ирака по урегулированию ситуации". Это, по убеждению иракского правительства, "свидетельствует о приверженности королевства обеспечению безопасности и стабильности Ирака".-0-