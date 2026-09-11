11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство Ирака осудило атаку на объект на территории Саудовской Аравии и распорядилось незамедлительно начать расследование обстоятельств нападения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на специальное заявление кабинета министров арабской республики.
"Правительство Ирака осуждает нападение на Саудовскую Аравию и заявляет о неприятии любых актов агрессии, угрожающих безопасности и стабильности королевства или наносящих ущерб братским отношениям между двумя странами", - указывается в документе. Отмечается, что иракский премьер-министр Али аз-Зейди "распорядился провести срочное расследование обстоятельств нападения и выявить стоящие за ним стороны, а также принять правовые меры в отношении всех лиц, чья причастность будет доказана". "Государство не потерпит никакой деятельности, угрожающей Ираку или его отношениям с дружественными странами", - подчеркивается в заявлении.
Багдад "высоко ценит позицию Саудовской Аравии и ее конструктивную реакцию на усилия Ирака по урегулированию ситуации". Это, по убеждению иракского правительства, "свидетельствует о приверженности королевства обеспечению безопасности и стабильности Ирака".-0-
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11 сентября 2026, 23:54
Ирак осудил нападение на Саудовскую Аравию
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