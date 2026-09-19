19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интерпол задействовал искусственный интеллект в ходе антитеррористической операции, что в конечном счете позволило установить личности 126 боевиков-террористов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
"Искусственный интеллект был использован для идентификации подозреваемых в терроризме людей в ходе первой в своем роде операции по пресечению деятельности террористических сетей в цифровом пространстве. На настоящий момент были идентифицированы 126 иностранных террористов-боевиков", - отмечается в документе.
Координированная Интерполом операция Shams II прошла с 1 по 5 июня и объединила представителей 11 стран.
Специалисты извлекли из распространяемых джихадистами материалов более 108 тыс. изображений лиц. После этого для автоматизации части процессов были задействованы запрограммированные ИИ-агенты и созданные ИИ скрипты. Это позволило удалить дубликаты и проверить качество снимков. В результате набор данных был сокращен до 6,3 тыс. уникальных высококачественных изображений лиц, готовых к загрузке в систему распознавания лиц Интерпола.-0-
В мире
19 сентября 2026, 23:53
Интерпол с помощью ИИ распознал 126 террористов
Фото AP Photo
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