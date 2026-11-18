18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейские учреждения, расположенные в Люксембурге, сталкиваются с оттоком персонала из-за дороговизны жизни в стране. Об этом заявил генеральный секретарь Европейской счетной палаты Захариас Колиас, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Politico.
По его словам, привлекать и удерживать квалифицированных сотрудников становится все сложнее. Среди основных причин Колиас назвал высокие цены в стране, а также проблемы с устаревшими зданиями учреждений, включая протечки воды.
О трудностях с набором персонала сообщил и секретарь Суда ЕС Витторио Ди Буччи. По его словам, суд предлагает сотрудникам надбавки и пытается убедить их переехать в Люксембург, однако эти меры пока не дают результата.
Согласно данным Евростата за прошлый год, Люксембург входит в число самых дорогих для жизни стран ЕС. Например, цены на продукты питания здесь самые высокие в сообществе.-0-
В мире
18 ноября 2026, 12:31
Институты ЕС в Люксембурге сталкиваются с оттоком сотрудников из-за дороговизны жизни
Фото Pixabay
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