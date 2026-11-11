11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Индонезии задержала 154 человека после ночных столкновений между протестующими и силами безопасности в городе Джокьякарте, сообщает газета The Jakarta Post.
Вечером 10 ноября почти 100 человек собрались возле здания Совета народных представителей региона Особого округа Джокьякарта к юго-востоку от столицы Джакарты. Протестующие забросали здание петардами, камнями и коктейлями Молотова, что вынудило полицию задействовать тактическую бронетехнику, водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. В ходе операции правоохранители изъяли у задержанных коктейли Молотова, канистры с бензином, холодное оружие, рогатки и петарды.
Ночным столкновениям предшествовали мирные дневные митинги, прошедшие 10 ноября в Джокьякарте, Сурабае и других городах страны. Участники акций выражали недовольство стагнацией заработных плат, ростом цен на продукты питания и общим ухудшением экономической обстановки. В Джокьякарте сотни людей днем собирались у офиса губернатора Особого округа Джокьякарта с требованием повысить минимальный размер оплаты труда. В Сурабае, втором по величине городе страны, протестующие также вышли на улицы, назвав лесные пожары и рост цен на продукты питания главными проблемами.
Глава национальной полиции Индонезии Суюди Арио Сето лично осмотрел место событий и пообещал тщательно расследовать, были ли беспорядки спланированной акцией.-0-
В мире
11 ноября 2026, 13:39
Индонезийская полиция задержала более 150 человек после ночных протестов в Джокьякарте
Фото thejakartapost.com
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