Индонезийская полиция задержала более 150 человек после ночных протестов в Джокьякарте

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиция Индонезии задержала 154 человека после ночных столкновений между протестующими и силами безопасности в городе Джокьякарте, сообщает газета The Jakarta Post.



Вечером 10 ноября почти 100 человек собрались возле здания Совета народных представителей региона Особого округа Джокьякарта к юго-востоку от столицы Джакарты. Протестующие забросали здание петардами, камнями и коктейлями Молотова, что вынудило полицию задействовать тактическую бронетехнику, водометы и слезоточивый газ для разгона толпы. В ходе операции правоохранители изъяли у задержанных коктейли Молотова, канистры с бензином, холодное оружие, рогатки и петарды.



Ночным столкновениям предшествовали мирные дневные митинги, прошедшие 10 ноября в Джокьякарте, Сурабае и других городах страны. Участники акций выражали недовольство стагнацией заработных плат, ростом цен на продукты питания и общим ухудшением экономической обстановки. В Джокьякарте сотни людей днем собирались у офиса губернатора Особого округа Джокьякарта с требованием повысить минимальный размер оплаты труда. В Сурабае, втором по величине городе страны, протестующие также вышли на улицы, назвав лесные пожары и рост цен на продукты питания главными проблемами.



Глава национальной полиции Индонезии Суюди Арио Сето лично осмотрел место событий и пообещал тщательно расследовать, были ли беспорядки спланированной акцией.-0-