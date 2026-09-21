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Индия в августе 2026 года произвела более 3,15 млн автомобилей

Опубликовано:

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В мире
21 сентября 2026, 00:35

Индия в августе 2026 года произвела более 3,15 млн автомобилей

Фото ANI
Фото ANI
Фото ANI
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия произвела более 3,1 млн автомобилей в августе 2026 года. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на ANI.

Продажи пассажирских автомобилей выросли на 36,5% - до 439,3 тыс. единиц с 321,9 тыс. единицы в августе 2025 года. Продажи трехколесных транспортных средств увеличились на 22,8% - до 93,7 тыс. единиц с 76,3 тыс. единиц. Продажи двухколесных транспортных средств выросли на 10,5% - до более 2 млн единиц. 

"Общий объем производства пассажирских автомобилей, трехколесных транспортных средств, двухколесных транспортных средств и квадроциклов в августе 2026 года составил 3,15 млн единиц", - говорится в пресс релизе общества индийских производителей автомобилей (SIAM) .

В сегменте трехколесных транспортных средств продажи пассажирских перевозчиков выросли на 22,4% - до 78,6 тыс. единиц с 64,2 тыс. единиц годом ранее. Продажи грузовых перевозчиков увеличились на 34,9% - до 13,3 тыс. единиц с 9,8 тыс. единиц.

В сегменте двухколесных транспортных средств продажи скутеров подскочили на 23,8% - до 855,7 тыс. единиц. Продажи мотоциклов выросли на 2,4% - более 1 млн. единиц.

Генеральный директор SIAM Раджеш Менон добавил, что общий спрос остается стабильным. Высокая потребительская уверенность, устойчивые сельские рынки, улучшающиеся условия финансирования и ускоряющееся внедрение альтернативных силовых установок создают благоприятную экосистему во всех категориях транспортных средств.-0-
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