Индия предложила план мирного соглашения по конфликту в Украине 

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия предложила план урегулирования конфликта в Украине из трех направлений, предусматривающий взаимный отказ сторон от атак, обеспечение безопасности судоходства в Черном море и решение вопросов экспорта зерна и энергоносителей. Такое заявление сделал официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, передает ТАСС.



"Что касается конкретных шагов (в отношении урегулирования конфликта в Украине), то Индия старается быть полезной, начиная с вопросов безопасности судоходства в Черном море, а также решения неотложных проблем России и Украины, связанных с экспортом зерна и энергоносителей, и возможности взаимного отказа от атак", - заявил он.



"Мы продолжаем переговоры как с Россией, так и с Украиной по этому вопросу. Следуя идее содействовать установлению мира, Индия поддерживает контакты с обеими сторонами. Это было положительно воспринято как Москвой, так и Киевом", - сказал Рандхир Джайсвал.



Он также напомнил о ранее озвученной позиции Индии, согласно которой "диалог и дипломатия - это путь вперед".



Ранее газета Hindustan Times со ссылкой на источники сообщила, что индийская сторона предложила план перемирия в конфликте в Украине из трех пунктов. Согласно информации издания, предложение направлено на прекращение нападений на энергетические объекты и другую инфраструктуру, обеспечение бесперебойных потоков зерна и энергоносителей через порты Черного моря, а также прекращение нападений на торговые суда, курсирующие по Черному морю.



Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил сегодня, что Москва признательна Нью-Дели за готовность внести посильный вклад в урегулирование украинского конфликта и за высказываемые идеи. "Индийская сторона действительно декларирует готовность внести посильный вклад в дело урегулирования вокруг Украины, и мы признательны нашим индийским друзьям за такую готовность и за те идеи, которые высказываются", - отметил представитель Кремля.-0-