16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индия и Египет договорились увеличить двусторонний товарооборот до $12 млрд и создать совместную рабочую группу для изучения условий соглашения о преференциальной торговле или зоне свободной торговли. Об этом сообщает TV BRICS со ссылкой на IANS.
Эти договоренности стали итогом седьмого заседания Совместного торгового комитета Индии и Египта. Встречу возглавили министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял и министр инвестиций и внешней торговли Египта Мохамед Фарид Салех.
Рабочая группа изучит условия соглашения о преференциальной торговле или зоне свободной торговли, чтобы способствовать укреплению двусторонних связей, улучшению доступа на оба рынка и развитию инвестиций между странами.
В финансовом 2025/26 году (апрель 2025 - март 2026 года) товарооборот Индии и Египта увеличился на 35% и достиг $6,5 млрд.
Следующее заседание Совместного торгового комитета запланировано в Нью-Дели (Индия) в 2028 году.-0-
В мире
16 ноября 2026, 23:49
Индия и Египет намерены увеличить товарооборот до $12 млрд
Фото orfonline.org
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