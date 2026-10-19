Индекс потребительского доверия в Великобритании упал до самого низкого уровня за более чем три года

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс потребительского доверия в Великобритании упал до самого низкого уровня с июля 2023 года на фоне инфляции и опасений по поводу повышения процентных ставок. Об этом сообщает агентство DPA.





Согласно данным американской корпорации S&P Global, занимающейся предоставлением финансовой и аналитической информации, в октябре наблюдалось резкое снижение доверия со стороны потребителей: 57% домохозяйств ожидали повышения процентных ставок, а расходы и сбережения становились все более ограниченными. Опрос, проводимый ежемесячно с 2009 года и основанный на данных 1,5 тыс. британских домохозяйств, демонстрирует снижение третий месяц подряд.





В октябре домохозяйства также сообщили об усилении финансового давления. При этом работники частного и государственного секторов отметили ухудшение своего финансового положения, причем в государственном секторе эта негативная тенденция проявилась более отчетливо.





Индекс крупных покупок также оказался одним из самых низких за более чем три года, что свидетельствует о том, что домохозяйства по-прежнему крайне неохотно покупают дорогостоящие товары. Кроме того, пессимистические настроения в отношении рынка труда фиксируются уже пятый месяц подряд.





Экономисты считают, что падение доверия домохозяйств до самого низкого уровня за более чем три года, в то время как инфляция все еще была близка к многолетним максимумам, подчеркивает сложную ситуацию, с которой правительство столкнется при подготовке предстоящего бюджета.-0-