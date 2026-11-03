Индекс качества воздуха в Дели достиг опасного уровня

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Индекс качества воздуха (AQI) в столице Индии Дели в преддверии праздника Дивали достиг опасного уровня - 451. На всей территории Национального столичного региона (NCR) введены ограничения второго этапа плана GRAP, пишет The Times of India.



Среди наиболее пострадавших районов города - Рохини, где зафиксирован показатель AQI 429, за ним следуют Пенджаби-Баг с показателем 424 и Бавана - 408. Во всех трех районах качество воздуха находилось в категории "очень опасное".



В нескольких других частях города также сохранялся очень высокий уровень загрязнения воздуха. Например, в районе Патпаргандж показатель AQI составил 379, возле стадиона имени Джавахарлала Неру - 355, в Окхла Фаза-2 и Чандни-Чоук - по 352.



Между тем на некоторых станциях мониторинга были зафиксированы сравнительно более низкие уровни загрязнения, хотя качество воздуха по-прежнему оставалось плохим.



На фоне ухудшения качества воздуха полиция Дели провела проверку на границе района Газипур в связи со вступлением в силу ограничений на въезд транспортных средств в рамках второго этапа Градуированного плана действий по борьбе с загрязнением воздуха (GRAP).



Комиссия по управлению качеством воздуха (CAQM) в понедельник ввела второй этап GRAP на всей территории Национального столичного региона в связи с ростом уровня загрязнения. Ограничения вступили в силу немедленно и дополнили меры, уже действовавшие в рамках первого этапа.



В соответствии с ужесточенными ограничениями муниципальным корпорациям, дорожной полиции и органам по контролю за загрязнением окружающей среды в Дели, штатах Харьяна, Уттар-Прадеш и Раджастхан предписано усилить контроль за соблюдением экологических требований.



В рамках плана действий ежедневно будут проводиться механизированная уборка дорог с использованием вакуумной техники, а также распыление воды с добавлением средств, подавляющих пыль. Особое внимание будет уделяться магистралям с интенсивным движением и участкам, где часто возникают пробки.



Властям поручено проводить эти мероприятия преимущественно до начала часов пик.



Кроме того, будут усилены проверки и приняты дополнительные меры по устранению источников загрязнения в районах, признанных особо проблемными, а также на строительных площадках и объектах сноса зданий (C&D) по всему Национальному столичному региону.-0-