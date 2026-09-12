12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американский предприниматель Илон Маск поддержал предложение главы Anthropic Дарио Амодеи замедлить разработки искусственного интеллекта, сообщает РИА Новости.
"Дарио прав", - написал Маск в соцсети X.
Дарио Амодеи призвал замедлить разработку более мощных моделей искусственного интеллекта из соображений безопасности. Он опасается, что через 6-12 месяцев ИИ сможет захватить весь интернет и нанести ущерб в сотни миллиардов долларов.
Ранее исследователь Anthropic Джейкоб Коксон объявил о своем уходе из ИИ-индустрии, опасаясь, что гонка технологических корпораций приближает мир к "точке невозврата" и может привести к апокалиптическому сценарию уже в конце 2027 года.
После объявления Коксона другой сотрудник компании, руководитель направления стресс-тестирования согласованности ИИ Эван Хьюбингер заявил, что вероятность того, что искусственный интеллект уничтожит человечество в ближайшие десять лет, составляет 10%.-0-
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Илон Маск поддержал идею главы Anthropic Дарио Амодеи по замедлению разработки ИИ
12 сентября 2026, 23:34
Илон Маск поддержал идею главы Anthropic Дарио Амодеи по замедлению разработки ИИ
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