25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный регион Франции Иль-де-Франс за последние два месяца недополучил 1,5 млрд евро доходов от туризма из-за массовых протестов и беспорядков. Об этом заявила глава регионального совета Валери Пекресс в эфире телеканала France 2, сообщает BFMTV.
По словам Пекресс, протестные акции привели к отмене туристических поездок и бронирований, закрытию магазинов, а также случаям мародерства и вандализма. Все это негативно сказалось на туристической отрасли региона.
Массовые протесты во Франции продолжаются с конца сентября. Сначала школьники и учащиеся блокировали учебные заведения, выступая против изменений в сфере образования. Позже к акциям присоединились профсоюзы, требовавшие повышения заработной платы и выступавшие против дальнейших мер экономии.-0-
В мире
25 ноября 2026, 18:09
Иль-де-Франс потерял 1,5 млрд евро доходов от туризма из-за протестов
Фото Unsplash
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