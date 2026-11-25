25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Столичный регион Франции Иль-де-Франс за последние два месяца недополучил 1,5 млрд евро доходов от туризма из-за массовых протестов и беспорядков. Об этом заявила глава регионального совета Валери Пекресс в эфире телеканала France 2, сообщает BFMTV.



По словам Пекресс, протестные акции привели к отмене туристических поездок и бронирований, закрытию магазинов, а также случаям мародерства и вандализма. Все это негативно сказалось на туристической отрасли региона.



Массовые протесты во Франции продолжаются с конца сентября. Сначала школьники и учащиеся блокировали учебные заведения, выступая против изменений в сфере образования. Позже к акциям присоединились профсоюзы, требовавшие повышения заработной платы и выступавшие против дальнейших мер экономии.-0-