ICAO заявила об отмене действовавших более 10 лет авиапредупреждений в отношении Ливии

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная организация гражданской авиации (ICAO) отменила предупреждения в отношении воздушного пространства Ливии, действовавшие свыше 10 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта, контролируемое Правительством национального единства страны.



Согласно заявлению, ICAO 23 октября "сняла действовавшие более 10 лет - с 2013 и 2015 годов - предупреждения в отношении воздушного пространства Ливии". В министерстве назвали это решение важным шагом на пути к восстановлению позиций страны в международном воздушном сообщении и результатом усилий по развитию отрасли и повышению стандартов авиационной безопасности. Ведомство намерено провести международную информационную кампанию, чтобы "привлечь зарубежные авиакомпании, стимулировать использование воздушного пространства Ливии и возобновить прямые авиарейсы".



Министр транспорта Мухаммед аш-Шахуби подчеркнул, что ведомство "продолжит работу с профильными международными структурами, чтобы выполнить требования для снятия остающихся ограничений в отношении ливийских авиакомпаний". По его словам, которые приводит агентство LANA, отмена предупреждений ICAO знаменует начало нового этапа развития гражданской авиации и восстановления роли Ливии в региональном и международном воздушном сообщении.-0-