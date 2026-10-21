Хуситы запустили баллистическую ракету по оперативному штабу Саудовской Аравии в Адене

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы) запустило баллистическую ракету по оперативному штабу Саудовской Аравии в Адене на юге Йемена, сообщает телеканал Al Jazeera.





Представитель хуситов Яхья Сариа подтвердил, что группировка нанесла удар баллистической ракетой по оперативному штабу коалиции под руководством Саудовской Аравии в военном лагере Бадр, который расположен недалеко от аэропорта Адена. По его словам, "удар был точным и прямым".





Ранее очевидцы сообщили, что неподалеку от аэропорта в Адене был слышен взрыв.-0-