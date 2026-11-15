Хуситы заявили об ударе по аэропорту и финансовому центру в столице Саудовской Аравии

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" нанесли удар двумя баллистическими ракетами по международному аэропорту и финансовому центру в Эр-Рияде. Об этом сообщил военный представитель повстанцев Яхья Сариа, информирует ТАСС.



По утверждению представителя движения, "операция успешно достигла своей цели". Кроме того, движение сообщило об ударе шестью баллистическими ракетами по позициям саудовских сил в провинции Лахдж на юге Йемена. Согласно его версии, попадания были прямыми, десятки военнослужащих погибли и получили ранения, также удалось уничтожить большое количество техники.



В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле 2026 года повстанцы объявили о введении морской блокады в отношении королевства, после чего атаковали несколько принадлежащих ему нефтяных танкеров. В начале августа движение "Ансар Аллах" начало наступление на юго-западе Йемена, а 10-11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями близ Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября йеменские правительственные силы объявили о начале масштабной военной операции по возвращению подконтрольных мятежникам территорий.-0-