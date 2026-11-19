19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар крылатыми ракетами по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в столице Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил военный представитель мятежников Яхья Сариа. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство SABA.
"Вооруженные силы атаковали Международный аэропорт имени короля Халида и финансовый центр в Эр-Рияде с применением большого числа крылатых ракет, попадания были точными и прямыми", - говорится в заявлении Сарии, текст которого приводит агентство.
17 ноября хуситы заявили о новых ударах аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией по столице Йемена Сане, которая находится под контролем "Ансар Аллах". В ответ мятежники вновь объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий и призвали гражданских лиц не приближаться к саудовским аэропортам и объектам государственной нефтяной компании Saudi Aramco. В тот же день Сариа сообщил об ударах по насосным станциям на нефтепроводе "Восток - Запад" в районе Эр-Рияда.-0-
В мире
19 ноября 2026, 00:20
Хуситы заявили об ударе крылатыми ракетами по аэропорту и финансовому центру в Эр-Рияде
Фото из архива АР
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