19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" нанесли удар крылатыми ракетами по международному аэропорту имени короля Халида и финансовому центру в столице Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил военный представитель мятежников Яхья Сариа. Об этом передает ТАСС со ссылкой на агентство SABA.



"Вооруженные силы атаковали Международный аэропорт имени короля Халида и финансовый центр в Эр-Рияде с применением большого числа крылатых ракет, попадания были точными и прямыми", - говорится в заявлении Сарии, текст которого приводит агентство.



17 ноября хуситы заявили о новых ударах аравийской коалиции во главе с Саудовской Аравией по столице Йемена Сане, которая находится под контролем "Ансар Аллах". В ответ мятежники вновь объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий и призвали гражданских лиц не приближаться к саудовским аэропортам и объектам государственной нефтяной компании Saudi Aramco. В тот же день Сариа сообщил об ударах по насосным станциям на нефтепроводе "Восток - Запад" в районе Эр-Рияда.-0-