14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-воздушные силы Саудовской Аравии нанесли семь ударов по объектам на территории северной йеменской провинции Саада, которая находится под контролем йеменского движения "Ансар Аллах". С таким утверждением выступило близкое к хуситам агентство Saba, передает ТАСС.
По его данным, две бомбардировки были проведены саудовскими ВВС южнее административного центра провинции города Саада.
Как указал официальный представитель "Ансар Аллах" Яхья Сариа, отряды хуситов "противостояли саудовской авиации, применив ряд зенитных ракет местного производства". Он утверждал, что в налете на Сааду принимали участие самолеты Typhoon и F-15.-0-
В мире
14 сентября 2026, 23:24
Хуситы заявили об ударах ВВС Саудовской Аравии по йеменской провинции Саада
Фото Getty Images
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