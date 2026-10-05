5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удары по международному аэропорту в Эр-Рияде и нефтеперерабатывающему заводу компании Saudi Aramco в городе Рабиг на побережье Красного моря, а также объявили воздушное пространство Саудовской Аравии зоной боевых действий. Об этом сообщает ТАСС.
Он добавил, что для атак использовалось множество баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Как утверждает Сариа, в результате прямого попадания на территории НПЗ вспыхнул пожар, а воздушное движение в аэропорту саудовской столицы было остановлено. Кроме того, ударам подверглись аэропорт Абха, авиабаза в Хамис-Мушайте и другие объекты в Наджране и Джизане. Представитель хуситов также призвал международные авиакомпании отказаться от полетов над территорией королевства, подчеркнув, что воздушное пространство Саудовской Аравии "стало театром военных действий", за исключением священных для мусульман Мекки и Медины.-0-
В мире
05 октября 2026, 23:45
Хуситы заявили об ударах ракетами и БПЛА по аэропорту Эр-Рияда
Фото Рixabay
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