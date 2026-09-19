19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА. Йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесли масштабные удары по объектам в Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа, сообщает ТАСС.
"Йеменские вооруженные силы (хуситы) провели две военные операции с применением большого количество баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников. Первая операция была нацелена на особо важные объекты в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде, а вторая - на объекты компании Aramco в Янбу", - говорится в заявлении.
Согласно утверждению хуситов, обе операции привели к масштабным пожарам. Сариа также заявил, что атаки стали ответом на продолжающиеся удары Саудовской Аравии по Йемену. По его словам, саудовские ВВС применили истребители F-15 и Typhoon, совершив в общей сложности 732 авиаудара.-0-
В мире
19 сентября 2026, 21:08
Хуситы заявили об ударах по объектам в Эр-Рияде и Янбу
Фото из архива Агентства Анадолу
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