Хуситы заявили об ударах по объектам нефтяной компании в Саудовской Аравии 

8 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" утверждают, что поразили объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco в Абкайке на востоке королевства, сообщает ТАСС.



"Операция была направлена на объекты компании Aramco в Абкайке, удар был прямым, что привело к пожару на объектах", - заявил военный представитель движения Яхья Сариа. Помимо этого, как утверждает военный представитель, были нанесены удары по финансовому центру столицы Саудовской Аравии, а также по войскам аравийской коалиции в йеменских провинциях Эль-Джауф, Мариб и Лахдж.



7 ноября Яхья Сариа выступил с утверждением, что хуситы нанесли удары по международному аэропорту имени короля Халида и объектам Saudi Aramco в Эр-Рияде, а также атаковали цели в других регионах королевства. По его словам, нападения были совершены в ответ на авиаудары аравийской коалиции по населенным пунктам в Йемене.-0-