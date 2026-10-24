Хуситы заявили об ударах по объектам нефтегазовой компании и аэропортам в Саудовской Аравии





"Вооруженные силы (формирования хуситов) провели семь военных операций с использованием баллистических ракет и беспилотников", - написал Сариа в своем Telegram-канале.





По его словам, атакам подверглись объекты компании Saudi Aramco в Янбу, нефтеперерабатывающий завод в Рабиге, станции перекачки сырой нефти и трубопровод "Восток - Запад". Кроме того, удары были нанесены по международным аэропортам имени короля Халида в Эр-Рияде и имени короля Фахда в Даммаме, аэропорту Наджрана, а также по авиабазе в Хамис-Мушайте. Сариа добавил, что атака на аэропорт в Даммаме привела к приостановке воздушного сообщения.





Представитель хуситов указал, что эти действия стали ответом на атаки аравийской коалиции.





Телеканал CNN со ссылкой на источники ранее сообщил, что США эвакуируют некоторых своих дипломатов и членов их семей из представительств на Ближнем Востоке в связи с угрозой региональной эскалации.-0-

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы нанесли удары по объектам саудовской нефтегазовой компании Saudi Aramco, нефтепроводу, а также нескольким аэропортам и военной базе на территории Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа, передает ТАСС.