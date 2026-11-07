Хуситы заявили об ударах по нефтяным объектам Саудовской Аравии и аэропорту Эр-Рияда

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" заявили, что нанесли удары по нефтяным объектам Саудовской Аравии и аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде, сообщает телеканал Al Jazeera.



Представитель хуситов Яхья Сариа заявил о шести проведенных "операциях" на нефтяных и военных объектах в Саудовской Аравии и Йемене с использованием баллистических ракет и беспилотников.



"Мы продолжим наши операции в глубине территории Саудовской Аравии по принципу "блокада за блокаду, эскалация за эскалацией", и будем наносить удары по скоплениям саудовских войск", - добавил он.



В то же время йеменские правительственные силы заявили о нанесении ударов по 875 объектам хуситов.-0-