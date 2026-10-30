Хуситы заявили об ударах по нефтяным объектам и аэропортам в Саудовской Аравии

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли серию ударов баллистическими ракетами и беспилотниками по нефтяным объектам, аэропортам и военным целям на территории Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа, сообщает ТАСС.





"Вооруженные силы Йемена (так хуситы называют свои формирования) провели шесть военных операций", - написал он в своем Telegram-канале. По его словам, баллистические ракеты поразили нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре и объекты компании Saudi Aramco в Абкайке на востоке королевства. Еще одна ракета была выпущена по нефтеперерабатывающему заводу в Рабиге на западе Саудовской Аравии.





Кроме того, как утверждает Сариа, ракетному обстрелу подвергся международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, а удар беспилотника по международному аэропорту имени короля Фахда в Эд-Даммаме (на востоке страны) якобы привел к приостановке воздушного движения. Шестая операция, по словам Сарии, была направлена против командного пункта саудовских войск в районе Наджрана на юге королевства, в результате чего среди военнослужащих есть убитые и раненые.-0-