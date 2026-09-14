Хуситы заявили об ударах по авиабазе в Саудовской Аравии

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Йеменское движение "Ансар Аллах" утверждает, что нанесло серию ударов по авиабазе имени короля Халида в городе Хамис-Мушайт на юге Саудовской Аравии. Об этом сообщает телеканал Al Masirah.



Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что была проведена крупномасштабная операция, направленная против военных объектов и инфраструктуры, включая авиационные ангары, радиолокационные системы, взлетно-посадочные полосы, склады боеприпасов и другие цели на авиабазе имени короля Халида в Хамис-Мушайте. Он добавил, что во время атаки были использованы "десятки баллистических ракет и БПЛА".



11 сентября Сариа сообщил, что формирования "Ансар Аллах" начали операцию на западном побережье Йемена с целью вытеснения оттуда саудовских сил. 12 сентября член политбюро "Ансар Аллах" Хузам аль-Асад также подтвердил, что хуситы завершили операцию по установлению контроля над территориями на западе Йемена, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу.-0-