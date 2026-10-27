27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар баллистической ракетой по нефтеперерабатывающему заводу в городе Рас-Таннура на востоке Саудовской Аравии. С таким утверждением выступил военный представитель мятежников Яхья Сариа, сообщает ТАСС.
"Йеменские вооруженные силы (формирования хуситов. - Прим. БЕЛТА) атаковали НПЗ в Рас-Таннуре в восточной провинции Саудовской Аравии баллистической ракетой", - говорится в заявлении Сариа, опубликованном в его телеграм-канале.
По версии представителя движения, попадание было точным и "привело к возникновению сильных пожаров на атакованном объекте".
В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами. В марте 2015 года в конфликт на стороне правительства вступила коалиция во главе с Саудовской Аравией. В начале августа 2026 года движение "Ансар Аллах" активизировало наступление на юго-западе страны, а в сентябре установило контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу. 5 октября 2026 года председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции "Рассвет Йемена", которая проводится при поддержке коалиции.-0-
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Хуситы заявили о ракетном ударе по НПЗ на востоке Саудовской Аравии
27 октября 2026, 15:43
Хуситы заявили о ракетном ударе по НПЗ на востоке Саудовской Аравии
Фото из архива АР
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