12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военный представитель йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа выступил с утверждением, что мятежники поразили международный аэропорт Эр-Рияда баллистической ракетой. Об этом сообщает ТАСС.
"Наши вооруженные силы атаковали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде баллистической ракетой, попадание было точным", - написал Сариа в своем Telegram-канале. Он вновь предостерег международные авиакомпании и путешественников от полетов в саудовские аэропорты, назвав их "небезопасными", за исключением воздушных гаваней Мекки и Медины. Кроме того, представитель хуситов заявил о нанесении прямого удара беспилотником по авиабазе в саудовском городе Хамис-Мушайт.
Ранее возглавляемая Саудовской Аравией коалиция сообщила, что отразила ракетный удар хуситов по Эр-Рияду. До этого Национальная платформа раннего предупреждения о чрезвычайных ситуациях выпустила оповещение о потенциальной угрозе в столице королевства.-0-
В мире
12 октября 2026, 22:59
Хуситы заявили о поражении аэропорта Эр-Рияда баллистической ракетой
Фото из архива АР Photo
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