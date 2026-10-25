Хуситы заявили о новых ударах по аэропорту Эр-Рияда и военным базам





"Вооруженные силы Йемена (формирования хуситов. - Прим. БЕЛТА) провели три военные операции с использованием десятков баллистических ракет", - написал Сариа в своем телеграм-канале.





Целями атак стали международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде, авиабаза в Хамис-Мушайте на юге Саудовской Аравии, а также военно-морская база пограничных войск в Джизане. Сариа также призвал международные авиакомпании и пассажиров отказаться от полетов через аэропорт Эр-Рияда, назвав его небезопасным.





В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами. В марте 2015 года в конфликт на стороне правительства вступила коалиция во главе с Саудовской Аравией. В начале августа 2026 года движение "Ансар Аллах" активизировало наступление на юго-западе страны, а в сентябре установило контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу. 5 октября председатель Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими объявил о начале масштабной военной операции по освобождению столицы от мятежников, которая проводится при поддержке коалиции.-0-

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удары баллистическими ракетами по международному аэропорту в Эр-Рияде в Саудовской Аравии, а также военным базам в Хамис-Мушайте и Джизане. С таким утверждением выступил военный представитель движения Яхья Сариа, информирует ТАСС.