21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере восемь рыбаков погибли в результате авиаударов Саудовской Аравии по побережью йеменской провинции Таиз на юго-западе страны. С таким утверждением выступило йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы), сообщает ТАСС со ссылкой на агентство SABA.
Авиаудары были нанесены по двум рыбацким лодкам на побережье Эль-Кадха в прибрежном районе Зубаб.
В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле 2026 года хуситы объявили о введении морской блокады в отношении королевства, после чего атаковали несколько принадлежащих ему нефтяных танкеров. В начале августа движение "Ансар Аллах" начало наступление на юго-западе Йемена, а 10-11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями близ Баб-эль-Мандебского пролива. 4 октября правительственные силы этой страны объявили о начале масштабной военной операции по возвращению подконтрольных хуситам территорий.-0-
В мире
21 октября 2026, 08:46
Хуситы заявили о гибели восьми рыбаков при авиаударах Саудовской Аравии по йеменской провинции
Фото АР
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