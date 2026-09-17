17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-воздушные силы Саудовской Аравии за минувшие сутки совершили почти 40 авианалетов на территорию Йемена, которая находится под контролем отрядов движения "Ансар Аллах". С таким утверждением выступил официальный представитель движения Яхья Сариа, сообщает ТАСС.
"За прошедшие 24 часа саудовская авиация нанесла 37 авиаударов по йеменской территории", - заявил Сариа, слова которого привело агентство Saba. По его утверждению, "при налетах были использованы истребители F-15, базировавшиеся близ города Хамис-Мушайт". Он добавил, что бомбардировкам подверглись объекты в провинциях Таиз и Хадджа. В результате саудовских атак, отметил Сариа, "имеются убитые и раненые среди мирного населения".-0-
В мире
17 сентября 2026, 23:14
Хуситы заявили о 37 ударах саудовских ВВС по Йемену за сутки
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