Хуситы заявили о 37 ударах саудовских ВВС по Йемену за сутки

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военно-воздушные силы Саудовской Аравии за минувшие сутки совершили почти 40 авианалетов на территорию Йемена, которая находится под контролем отрядов движения "Ансар Аллах". С таким утверждением выступил официальный представитель движения Яхья Сариа, сообщает ТАСС.



"За прошедшие 24 часа саудовская авиация нанесла 37 авиаударов по йеменской территории", - заявил Сариа, слова которого привело агентство Saba. По его утверждению, "при налетах были использованы истребители F-15, базировавшиеся близ города Хамис-Мушайт". Он добавил, что бомбардировкам подверглись объекты в провинциях Таиз и Хадджа. В результате саудовских атак, отметил Сариа, "имеются убитые и раненые среди мирного населения".-0-