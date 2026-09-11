Хуситы установили полный контроль над островом Перим в Баб-эль-Мандебском проливе - Reuters

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" 11 сентября установили полный контроль над стратегически важным островом Перим в Баб-эль-Мандебском проливе. Об этом сообщает Reuters.



Хуситы также заняли город Зубаб на побережье Красного моря, расположенный напротив острова Перим. Переход острова Перим под контроль хуситов позволил движению установить контроль над всем Баб-эль-Мандебским проливом.



Правительственные силы Йемена объявили о переброске вооружений и авиации для пресечения любых перемещений формирований хуситов в стратегически важных районах, включая дорогу к прибрежному городу Моха, контроль над которым движение "Ансар Аллах" установило накануне.



Ситуация в Йемене резко обострилась в начале сентября, когда хуситы перешли в наступление на юго-западе страны. Одновременно с наземным наступлением хуситы начали наносить удары с помощью ракет и беспилотников по прибрежным районам Красного моря и окрестностям города Таиз, стремясь перерезать пути к Мохе и продвинуться к районам, расположенным вблизи с имеющим стратегическое значение Баб-эль-Мандебским проливом.-0-