Хуситы ударили ракетами по аэропорту Адена и президентскому дворцу

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах" нанесли удар баллистическими ракетами по международному аэропорту и президентскому дворцу Аль-Маашик в Адене, который выполняет функции временной столицы Йемена. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя вооруженных сил международно признанного правительства республики полковника Маджида ан-Нузейли.



"Террористическая группировка хуситов (так власти Йемена называют движение "Ансар Аллах". - Прим. БЕЛТА) атакует аэропорт Адена и дворец Аль-Маашик баллистическими ракетами", - написал он в X. По словам ан-Нузейли, "нанесение ударов по аэропортам вскрывает противоречие между заявлениями о снятии блокады и применением ее на практике в отношении йеменцев".



Представитель армии также проинформировал о ходе военной операции "Рассвет Йемена" против мятежников. "За прошедшие часы правительственные силы провели 1087 успешных операций", - указал ан-Нузейли. По его словам, удары с использованием боевой авиации, беспилотников и артиллерии наносились по передовым командным пунктам, местам скопления сил хуситов и их подкреплениям.-0-