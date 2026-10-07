Хуситы нанесли ракетный удар по международному аэропорту Адена в Йемене

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мятежное йеменское движение "Ансар Аллах" (хуситы) нанесло ракетный удар по международному аэропорту города Аден на юге Йемена. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Министерство транспорта Йемена.



По данным Минтранса Йемена, одна из запущенных хуситами баллистических ракет упала вблизи взлетно-посадочной полосы всего за несколько минут до посадки самолета, выполнявшего рейс Каир - Аден. Посадка самолета в аэропорту Адена была отменена, воздушное судно направили в город Джидда.



Согласно заявлению управления полиции провинции Аден хуситы атаковали аэропорт двумя ракетами.



В аэропорту Адена и его окрестностях были усилены меры безопасности. Два пассажирских самолета в аэропорту переместили в безопасное место, пассажиров эвакуировали.



Как сообщает ТАСС, военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что целью удара был военный лагерь Бадр, расположенный рядом с аэропортом. По утверждению мятежников, они атаковали баллистическими ракетами прибывшие туда саудовские военные грузы. Хуситы также предостерегли противника от "использования гражданского аэропорта Адена в военных целях".



Ранее хуситы заявляли, что нанесли удар с использованием баллистической ракеты по аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде.



В Йемене с августа 2014 года продолжается вооруженное противостояние между хуситами и правительственными силами, поддерживаемыми Саудовской Аравией. В июле повстанцы объявили о введении морской блокады в отношении королевства, после чего атаковали несколько принадлежащих ему нефтяных танкеров. В начале августа движение "Ансар Аллах" начало наступление на юго-западе Йемена, а 10-11 сентября установило контроль над портовым городом Моха и территориями, имеющими выход к Баб-эль-Мандебскому проливу. В последние дни боевые действия активизировались в районе стратегически важного города Таиз. 4 октября правительственные силы Йемена объявили о начале масштабной военной операции по возвращению подконтрольных мятежникам территорий. 5 октября армия заявила о возвращении контроля над районом Зубаб.-0-