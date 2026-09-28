28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство транспорта правительства северного Йемена (хуситы) заявило, что международное морское движение в Баб-эль-Мандебском проливе продолжается в обычном режиме: за последние пять дней через этот стратегический водный путь прошли 198 коммерческих судов. Об этом сообщает агентство Saba.
В пятницу, 25 сентября, был зафиксирован самый высокий суточный трафик - 50 судов, прошедших через пролив, в том числе 30 на север и 20 на юг.
"Морское движение через пролив Баб-эль-Мандеб безопасно для всех международных судов, за исключением судов Саудовской Аравии", - говорится в сообщении.
Как сообщалось ранее, хуситы в июле объявили об установлении морской блокады Саудовской Аравии в ответ на воздушную поддержку йеменских проправительственных войск, что привело к резкой эскалации конфликта между сторонами. В начале сентября хуситы установили полный контроль над стратегически важным островом Перим в Баб-эль-Мандебском проливе.-0-
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28 сентября 2026, 20:07
Хуситы: морское движение в Баб-эль-Мандебском проливе продолжается в обычном режиме
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