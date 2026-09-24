Хорватский суд разрешил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"





Защита украинца заявила, что обжалует это решение.





Ранее немецкие СМИ сообщали, что в хорватском городе Пула в августе 2026 года был задержан второй подозреваемый по делу о подрыве "Северных потоков". Как полагают следователи, он был одним из водолазов, которые прикрепили взрывчатку к трубопроводам в Балтийском море. Газета The Guardian писала, что в момент задержания он работал на съемочной площадке консультантом фильма об этой диверсии с Шоном Пенном в главной роли.





В отношении него уже проводилось расследование. Это тот самый гражданин Украины, который был обнаружен в Польше в прошлом году, но польская сторона отказалась его экстрадировать в Германию вопреки международным соглашениям. Он был освобожден, что привело к значительной дипломатической напряженности. Затем следователям удалось найти этого человека в Хорватии, он был задержан на основании европейского ордера на арест.





В ФРГ выдвигают версию, согласно которой группа диверсантов по поддельным документам взяла в аренду парусную яхту и на ней доставила взрывчатку к "Северным потокам".





Газопроводы были взорваны в сентябре 2022 года. Немецкие следователи утверждают, что им удалось установить личности предполагаемой группы преступников и арестовать в Италии предполагаемого лидера, гражданина Украины. Он был экстрадирован в Германию в 2025 году.-0-

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Хорватии суд разрешил экстрадировать в Германию украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков". Об этом пишет издание "Страна".